2019/08/30 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تكشف تفاصيل مهمة عن القانون الجديد وهل يستثني مواكب المسؤولين

كشفت مديرية المرور العامة، عن تفاصيل مهمة عن القانون الجديد.

وقال الرائد فادي الخزعلي بعلاقات واعلام المرور ان" المديرية بصدد اجراء حملات تثقيف كبيرة للسائقين للتعريق بقانون المرور الجديد".

وأشار الى انه" لن تطبق جميع فقرات القانون بنفس اليوم، فهو عام ومستقبلي، بالتالي القانون الجديد هو دائمي يطبق تدريجيا مستقبلاً".



ونوه الى" وجود تنسيق عمل مابين المديرية وجهات العمل".

وأضاف الخزعلي" رفع الغرامات في القانون الجديد {منصف جداً} اسوة بكل دول العالم كونها على تماس مباشر بأرواح المواطنين".



واكد انه" يجب ان يكون هناك قانون رادع لحماية المواطنين".

وتابع ان" الرسوم والجباية تذهب الى خزينة الدولة وتبويبها أيضا جاء عبر وزارة المالية وليس لدينا أي صلاحية بإضافة مبالغ سوى ماتحدده الوزارة".

واختتم الخزعلي بالقول" قانون المرور سيشمل الجميع ولن يستثنى منها حتى مواكب المسؤولين".

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