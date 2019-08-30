2019/08/30 | 07:07

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تحالف الفتح: بهذه الطريقة سوف نطبق فتوى «الحائري» ضد التواجد الأمريكي

كلمة -

بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، عن كيفية تطبيق

رجل الدين الشيعي كاظم الحائري، ضد التواجد الأميركي في العراق،

و"حرمة بقاءه".

وقال الخزعلي، في تصريحات تابعها «موقع كلمة

الإخباري» إن "فتوى الحائري سوف نترجمها على أرض الواقع،

من خلال تمكين القوات الأمنية من خلال موازنة 2020، لشراء الرادارات

ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة والاسلحة، التي تمنع التهديدات

الخطيرة الخارجية، وتمكين القوات الأمنية والحشد الشعبي لتعزيز

الانتصارات والحفاظ على المكتسبات".

وأضاف الخزعلي، "كما سيكون لنا توجه من أجل تشريع قانون اخراج

القوات الأجنبية من الاراضي العراقية"، مؤكداً "العزم على تشريع هذا

القانون بقوة من بدء اعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".

وكان كاظم الحائري، قد عد، الجمعة (23 آب 2019)، بقاء القوات

الامريكية في العراق، وتحت أيّ عنوان كان، "حرام شرعا"، فيما رأى

أنه لا خيار سوى استمرار الدفاع والمقاومة.

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