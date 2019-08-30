2019/08/30 | 07:38

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بالصور: فرقة العباس القتالية تنظف حي سكني في كربلاء بطلب من الأهالي

كلمة -

كربلاء

أعلنت فرقة العباس القتالية، التابعة للعتبة العباسية، يوم

الجمعة، 30 آب، 2019 استنفار «جهدها الهندسي» لتنظيف أحد أحياء

كربلاء ورفع الأتربة من الطرق.

وقالت الفرقة في بيان ورد لـ «موقع كلمة الإخباري»

"استجابة لاستغاثة أهالي حي العسكري في مدينة كربلاء المقدسة التي

أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنفرت قيادة فرقة العباس

القتالية (اللواء 26 حشد شعبي) جهدها الهندسي للمباشرة بحملة خدمية

لتنظيف الحي ورفع الأتربة من الطرق التي شكوا منها في الاستغاثة".

وقال آمر الهندسة العسكرية، محمد كريم محمد بحسب البيان، إنه

"بتوجيه من قيادة الفرقة تم المباشرة بتنفيذ الحملة بالحي لرفع

التراب من طرق وأفرع الحي"، مبينا أن "جهد الهندسة وآلياتها مازال

مستمر".

وقال ان "الأتربة المتراكمة على الطرق بسبب التأخير الحاصل في عملية

تبليطها".

وذكر البيان أن "أهالي الحي أعربوا عن بالغ امتنانهم وشكرهم للقيادة

ومشرفها على وجه الخصوص لإطلاق الحملة وأشادوا بسرعة الاستجابة

لمناشدتهم عبر المواقع التواصل الاجتماعي، مبينين أن الحي وبالأخص

شارع جامع آل عمران مترب ومهمل ما شكل معاناة لأهالي الحي".

وأوضحوا أن "الحي يفتقر للخدمات ويتصل بأحياء مهمة وتمر عبره

السيارات بشكل كبير، ويغرق في فصل الشتاء بسبب الأمطار، وتعلو فيه

الأتربة خلال الصيف كون مشروع التبليط تأخر إلى الآن، لذا كبار السن

والأطفال والمصابين بأمراض الربو هم الأكثر تضرراً من الاختناق بسبب

الاتربة".

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