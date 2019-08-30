النجباء ستتخذ موقفا اذا لم تُلبّى فتوى السيد الحائري

2019/08/30 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت حركة النجباء يوم الخميس، رسالة إلى البرلمان العراقي بشأن فتوى المرجع الديني السيد كاظم الحائري ضد التواجد الأميركي في العراق، وحرمة بقائه، وهددت...

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