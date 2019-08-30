اللهم أنت حسبي وعليك الاعتماد

2019/08/30 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اعتمد على سلطانه ذل

ومن اعتمد على رأيه ضل

ومن اعتمد على عقله اختل

ومن اعتمد على بدنه اعتل

ومن اعتمد على ولده مل

ومن اعتمد على صحبه كل

ومن

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