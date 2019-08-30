جدعون ليفي - ليعلم لوندون وتسيبر أن اسرائيل قاتلة أكثر ب 18 ضعفا

2019/08/30 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي (هآرتس) *من يقوم بالتعميم ليس بالضرورة أن يكون عنصريا، ولكن من المحتمل أن يكون كاذب.واذا كانت توجد ثقافة للقتل فهي موجودة في اسرائيل* هكذا كتب قبل اسبوعين محامي ملحق "ثقافة وأدب" في صحيفة "هآرتس" بيني تسوفر، على صفحته في الفيسبوك بعد عودته من زيارة عزاء في مستوطنة عوفرا: "في طريقي نظرت الى القرى الفلسطينية والى جانبها المستوطنات اليهودية، وفكرت بأنه لدى الفلسطينيين ا......

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