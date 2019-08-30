الفضل شلق - الحرية ٧ – القانون والشريعة والأعراف

2019/08/30 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق تعودنا أن نرى الدولة كيانا خارجياً.مجرد سلطة مفروضة علينا من الغير.البورجوازية الكبرى (وربما الوسطى) تراها كذلك.الفساد هو نهب الدولة؛ أشبه بالإغارة على قبيلة مجاورة.وما تجنيه البورجوازية الكبرى مغانم حرب (مغانم سيطرة) ضد الطبقات الدنيا.فهمنا الاستقلال وكأنه مجرد انسلاخ عن دول الاستعمار.ولم نفهمه بمعنى امتلاك الدولة وا دخالها في ضميرنا.بقيت الدولة “هم” ولم تصبح “نحن”.لم تدخل الدولة في و......

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