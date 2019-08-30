ابراهيم الجندي - 12- آيات الشيطان !!

2019/08/30 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية عشرة : النساء 111- 120(111) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 1- رأيان في سبب النزول : A- نزلت في طعمه بن ابيرق بسبب اتهامه زيد بن السمين اليهودي بسرقة درع قتادة بن النعمان في حين انه من سرقه B- نزلت في عبد الله بن سلول بسبب اتهامه عائشة بالزنا 2- المعنى: من يتهم بريئا بالسرقة كما فعل طُعمة باليه......

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