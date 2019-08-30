الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2019/08/30 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين {5 ، 10 ، 15، 20، 25} مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2900 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى

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