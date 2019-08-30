ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 7

2019/08/30 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي تكملة الآية 5 من الفاتحةولكن بعد أن يقر العبد بإلهية الله وبربوبيته وبكونه أرحم من أي رحيم، وكونه المحاسِب والمجازي يوم القيامة بالعدل والرحمة، وكونه المالِك لذلك اليوم، والقاضي، والمجازي، وأنه وحده المَلِك يومئذ، فكأنما يُقبِلُ الله على الماثل بين يديه، المصلي مخلصا العبودية له، فيأذن له بمخاطبته مباشرة بقول «إياك» وقول «اهدِ».أما لماذا التكلم بضمير الجمع (نحن)، وليس بضمير المفرد (أنا)، بينم......

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