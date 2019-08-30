الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لأكثر من 2900 موظف

2019/08/30 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

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