تحديد المدينة الأكثر أماناً على كوكب الأرض

2019/08/30 | 09:04

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حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع ...

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