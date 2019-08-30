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تحديد المدينة الأكثر أماناً على كوكب الأرض


تحديد المدينة الأكثر أماناً على كوكب الأرض
2019/08/30 | 09:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع ...

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