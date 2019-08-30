2019/08/30 | 09:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحديد المدينة الأكثر أماناً على كوكب الأرض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحديد المدينة الأكثر أماناً على كوكب الأرض) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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