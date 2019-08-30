2019/08/30 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة تتبعت 20 مليون ولادة، أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم أكثر عرضة بنسبة 33% للإصابة باضطراب طيف التوحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولادة القيصرية تهدد الأطفال بمرض اجتماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولادة القيصرية تهدد الأطفال بمرض اجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).