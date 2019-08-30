خمس عادات شائعة جدا قد تؤدي إلى أمراض

2019/08/30 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك عادات عديدة لتناول الطعام يمكن أن تسبب الإصابة بمرض معين، وأخطر هذه العادات هي تناول الطعام والعمل على الكمبيوتر في الوقت ذاته.

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