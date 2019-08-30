2019/08/30 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة إنتر ميلان، بعد أن ضمه الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى 30يونيو 2020 بحسب ما أعلن الناديان الخميس.وكان التشيلي البالغ من العمر 30 عاما استهل مغامرته في القارة الأوروبية بقميص أودينيزي الإيطالي عام 2006 قبل أن يتنقل بعدها بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانشيز يعود الى إيطاليا من بوابة إنتر معارا من يونايتد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانشيز يعود الى إيطاليا من بوابة إنتر معارا من يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).