2019/08/30 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبالا لشهر محرم الحرام عقدت هيئة المواكب الحسينية في محافظة المثنى مؤتمر موسع لبحث الاستعدادت الأمنية والخدمية في محرم الحرام .لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤتمر موسع استعداداً لاستقبال محرم الحرام في المثنى النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر موسع استعداداً لاستقبال محرم الحرام في المثنى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر موسع استعداداً لاستقبال محرم الحرام في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).