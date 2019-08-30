بالتفاصيل.. الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية بمحافظة ديالى

2019/08/30 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة محافظة ديالى بالعراق اللواء فيصل كاظم العبادي، الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية....

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