2019/08/30 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.وذكر بيان لها تلقت خطوة برس نسخة منه انها “تدعو المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الإشاعات” .واكدت انها “تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الأحد المقبل وكالة خطوة برس.

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