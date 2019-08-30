أمانة مجلس الوزراء تنفي تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2019/08/30 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.

وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل”، داعية المواطنين كافة الى “توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات”.





وأشارت الى انها “تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك”.

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