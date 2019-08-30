ما هي المدينة الأكثر أمانا على الأرض؟

2019/08/30 | 09:35

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بغداد اليوم-بغداد

حددت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الخميس، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءا من الكوارث المناخية وحتى الهجمات الإلكترونية.

وحلت طوكيو في المركز الأول قبل سنغافورة التي حلت في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وقال باحثون إن المؤشر الذي يضم 60 مدينة استهدف هذا العام التركيز على مفهوم "مرونة المدن" وهو قدرة المدن على امتصاص الصدمات والتعافي منها.

وتناول تقييم المؤشر 4 أنواع من الأمن: الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.

وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادي على المراكز العشرة الأولى: إذ حلت سيدني الأسترالية في المركز الخامس وسول الكورية الجنوبية ثامنة وملبورن الأسترالية عاشرة.

وشملت المراكز العشرة الأولى مدينتين من أوروبا واثنتين من أميركا الشمالية، إذ حلت العاصمة الهولندية أمستردام في المركز الرابع بينما تقاسمت كوبنهاغن الدنماركية المركز الثامن مع سول.



وجاءت تورنتو الكندية سادسة، والعاصمة الأميركية واشنطن سابعة.

وقال الباحثون إن أكثر المدن أمنا سجلت مستويات مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتوفير فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث.

بغداد اليوم - متابعة

حث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بريطانيا على تصنيف "الحرس الثوري الإيراني إرهابيا"، مشيرا إلى ضرورة "الرد على الهجمات التي يعدها" قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني.

وأجرى كاتس،

بغداد اليوم - متابعة

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا، واتفقا على مواصلة التعاون "لحماية المدنيين" هناك.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية،

بغداد اليوم- متابعة

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب غرينبلات على ”تويتر&ldquo

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