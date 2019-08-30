ترامب: الفضاء هو المجال القادم للعمليات العسكرية

2019/08/30 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل أقيم الخميس، عن البدء الرسمي لعمل القيادة الفضائية الأمريكية، وأشار إلى أن الفضاء سيصبح المجال التالي للعمليات العسكرية.وقال ترامب: “ستدافع القيادة الفضائية الأمريكية، عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفضاء الكوني – المجال التالي للعمليات العسكرية.اعتقد أن ذلك يبدو واضحا للجميع”.وأضاف ترامب،

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