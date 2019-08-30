2019/08/30 | 09:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة /خطوة برس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل أقيم الخميس، عن البدء الرسمي لعمل القيادة الفضائية الأمريكية، وأشار إلى أن الفضاء سيصبح المجال التالي للعمليات العسكرية.
وقال ترامب: “ستدافع القيادة الفضائية الأمريكية، عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفضاء الكوني – المجال التالي للعمليات العسكرية.
اعتقد أن ذلك يبدو واضحا للجميع”.
وأضاف ترامب،
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وقال ترامب: “ستدافع القيادة الفضائية الأمريكية، عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفضاء الكوني – المجال التالي للعمليات العسكرية.
اعتقد أن ذلك يبدو واضحا للجميع”.
وأضاف ترامب،
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: الفضاء هو المجال القادم للعمليات العسكرية وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: الفضاء هو المجال القادم للعمليات العسكرية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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