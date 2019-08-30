العتبة الحسينية المقدسة تخرج أكثر من 1000 حافظ للقرآن الكريم

2019/08/30 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة أكثر من ألف حافظ وحافظة للقرآن الكريم, حيث جاء هذا المشروع تهيئة لإطلاق العتبة مشروع الـ 10 آلاف حافظ.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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