التحالف الدولي: بغداد هي الوحيدة المسيطرة على السماء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد الجنرال كريستوفر غيكا، نائب قائد قوة المهام المشتركة لدى قوات التحالف، ان السلطات العراقية هم تمتلك زمام السيطرة على السماء العراقية.وقال ان التحالف الدولي ليست لديه اية سيطرة على المجال الجوي العراقي.

Delighted to share with @DijlahTv the @CJTFOIR position on Iraqi airspace restrictions.



We respect the sovereignty of Iraq and comply with the direction of the @IRAQgov.



pic.twitter.com/Dvoc6pXDjH

— Maj Gen Christopher Ghika CJTF-OIR Dep Cmdr (@oirdcom) August 29, 2019

