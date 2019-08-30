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بانوراما اليوم 29 – 8 – 2019


بانوراما اليوم 29 – 8 – 2019
2019/08/30 | 09:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: التعليم تعلن تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50% لطلبة الدكتوراة.

مؤتمر موسع في المثنى استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرام.

النعيم الأولى في مهرجان الإبداع الذهبي.

العلماء يكتشفون هرمونا طبيعيا يقي من الأورام السرطانية.

مجلس المحافظة المثنى : إرتفاع التلوث لـ40% وبعض …

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