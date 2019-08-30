2019/08/30 | 09:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: التعليم تعلن تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50% لطلبة الدكتوراة.
مؤتمر موسع في المثنى استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرام.
النعيم الأولى في مهرجان الإبداع الذهبي.
العلماء يكتشفون هرمونا طبيعيا يقي من الأورام السرطانية.
مجلس المحافظة المثنى : إرتفاع التلوث لـ40% وبعض …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 29 – 8 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مؤتمر موسع في المثنى استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرام.
النعيم الأولى في مهرجان الإبداع الذهبي.
العلماء يكتشفون هرمونا طبيعيا يقي من الأورام السرطانية.
مجلس المحافظة المثنى : إرتفاع التلوث لـ40% وبعض …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 29 – 8 – 2019 النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 29 – 8 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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