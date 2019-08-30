تسجيل هزة أرضية تبعد 180 كم عن شمال شرق بغداد

2019/08/30 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، مساء الخميس، شمال شرق خانقين وشمال شرق بغداد في الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد.

وذكرت الهيئة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة الهزة بلغت 3،5 درجة على مقياس رختر، حيث تبعد (46) كم شمال شرق خانقين وحوالي (180) كم شمال شرق بغداد، ولم يشعر بها المواطنون ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار”.

ودعت الهيئة، المواطنيين، الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية”.

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