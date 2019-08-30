2019/08/30 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المطلب_العلمي الخطة الخمسية الخامسة وأهميتها في الإقتصاد الإشتراكي (2) 8.تأمين مواصلة تطوير صناعة استخراج و نقل الغاز.على مدار فترة الخمس سنوات ، زياده إنتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول المصاحب 80 % ، وكذلك إنتاج الغاز من الفحم الحجري والصخري.توسيع استخدام الغاز لتلبية الاحتياجات المنزلية ، واستخدامه كوقود للسيارات وإنتاج المنتجات الكيميائية من الغاز.زيادة إنتاج الغاز الاصطناعي من الصخر ا......

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