برشلونة وسان جرمان يقتربان من حسم صفقة نيمار

2019/08/30 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اسابيع من الجدل وسيل من التقارير والتكهنات، توصل ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي إلى اتفاق، على ما يبدو، بشأن قيمة اللاعب البرازيلي نيمار، فيما تقترب صفقة "عودته" إلى ناديه الإسباني من التحقق.

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