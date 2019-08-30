الحكيم والجبير يؤكدان على اعتماد الحلول السلمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

2019/08/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة السعوديّ عادل الجبير.وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت “النعيم نيوز ” نسخة منه، ان “الجانبين بحثا التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة …

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