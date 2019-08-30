التخطيط تصادق على صرف التخصيصات لإنشاء 18 مستشفىً بعدد من المحافظات

2019/08/30 | 10:05

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الجمعة (30 اب 2019)، مصادقته على تخصيص 104 مليار دينار...





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