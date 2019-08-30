2019/08/30 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجددا، السعودية وقف ما وصفه بالتدخل الإماراتي السافر في بلاده ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هادي يهاجم الامارات ويتهمها بدعم الانفصاليين لتقسيم اليمن) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هادي يهاجم الامارات ويتهمها بدعم الانفصاليين لتقسيم اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).