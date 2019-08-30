هبوط تدريجي بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد

2019/08/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

خمن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الجمعة، حصول انكسار في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى إمكانية هبوط تدريجي في الحرارة

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