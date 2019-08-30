ايلول المقبل..

2019/08/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت شركة “أبل”، دعوات لحضور حدث تقيمه في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل داخل مقرها في وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تكشف “أبل” في الحدث

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