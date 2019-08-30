2019/08/30 | 10:11

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النقاشات بشأن الموازنة تنحصر برصد الاموال للمشاريع الاستثمارية

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، أن النقاشات بخصوص

الموازنة تجري بخصوص الاموال التي ترصد للمشاريع الاستثمارية وسعر

النفط .

واضافت حمدون ، أن سعر برميل النفط حتى الآن يقدر بثلاثة وخمسين

دولاراً للبرميل الواحد، وهذه النسبة لم تحسم بعد خلال النقاشات

الجارية في وزارة المالية بحضور مجموعة من النواب.

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