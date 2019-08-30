الحكومة تخالف عادات رأس السنة الهجرية في كل عام: لا عطلة للموظفين في هذا اليوم

2019/08/30 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة العراقية يوم الاحد المقبل والمصادف رأس السنة الهجرية.وذكر بيان للأمانة تلقت “يس عراق” نسخة منه، انها ‘تدعو المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات’.واكدت انها ‘تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية […]

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