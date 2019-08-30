وجبة جديدة من السلف لموظفي الدولة تصل الى 25 مليون

2019/08/30 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت”يس عراق” نسخة منه، انه”تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2900 […]

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