الحسين نهضة وعي

2019/08/30 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مجموعة من الشباب المتطوعين في مدينة المشخاب في النجف الاشرف برنامج إقرأ يهدف لقراءة ولو صفحة يتضمن معرض كتب، ومحاضرات تنموية وثقافية، كما شمل تعليم الأطفال كيفية قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح .

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