القبض على إرهابي حاول التسلل الى كربلاء المقدسة

2019/08/30 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة اليوم الجمعة، القاء القبض على إرهابي حاول التسلل الى المحافظة.

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