الموارد المائية تستبق الشتاء وتعيد سد دربندخان لـ

2019/08/30 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الموارد المائية الاتحادية، إن فرقها الهندسية أكملت تأهيل وصيانة سد دربندخان في اقليم كوردستان واعادته الى "افضل حالاته".

وسد دربندخان الذي يعمل بالطاقة الكهرمائية يقع بالقرب من مدينة دربندخان ويبلغ ارتفاعه نحو 128 مترا فيما يقدر طوله بنحو 445 مترا بينما يبلغ أقصى عرض للسد نحو 17 متراً.

ويقع السد في محيط جغرافي كثيراً ما يشهد هزات وزلازل اشهدها الزلزال الذي ضرب المنطقة عام 2017 والحق به اضرارا.

ويوم امس الخميس، اجرى مدير عام هيئة السدود والخزانات في الوزارة مهدي رشيد زيارة الى موقع السد برفقة مدير عام السدود في اقليم كوردستان اكرم رسول ومدير سد دربندخان المهندس عبد الرحمن علي حسن.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان إن الزيارة كانت تهدف للإطلاع على اعمال الصيانة والتأهيل النهائية للسد من قبل الملاكات الفنية والخبرات العراقية ومديرية السدود في الاقليم نتيجة تعرضه للهزة الارضية خلال الفترة السابقة واعادة السد لوضعه الطبيعي.

وأضاف البيان أن السد اصبح جاهزاً لخزن وتوزيع المياه و"استيعاب الموجات الفيضانية بطاقة خزنية كبيرة تصل الى ثلاثة مليارات و800 مليون متر مكعب من المياه".

وأكملت الفرق الهندسية صيانة جسم السد ومعالجة الانهيارات في المسيل المائي والتكسية الحجرية للجدران الساندة وحفر البيزومترات لمراقبة حركة السد.

وقال مهدي رشيد خلال الجولة إن أعمال الصيانة ساهمت في اعادة سد دربندخان الى "افضل حالاته" مشيرا الى انه "جاهز لخزن المياه بطاقة استيعابية كبيرة لدعم المخزون المائي وادارة المياه في العراق".

وفي العام الماضي، أعلن اقليم كوردستان عن امتلاء سد دربندخان لأقصى طاقته الاستيعابية من المياه في موسم الشتاء الماضي، وهو ما اسهم ايضاً في زيادة امدادات الكهرباء.





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