المرجع اليعقوبي يزور مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب “عليه السلام”

2019/08/30 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي يتشرف بزيارة مرقد أمير المؤمنين ويعسوب الدين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب “عليه السلام”

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