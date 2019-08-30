ماذا يعني تعليق برلمان بريطانيا في السياق العالمي؟

2019/08/30 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعمال البرلمان البريطاني خمسة أسابيع غضبا ضمن أوساط المعارضة البريطانية، وقد اتفقت كل الصحف القوميّة

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