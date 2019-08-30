شاهد: هذا ما حدث قبل العدوان الاسرائيلي على الحشد بالعراق؟

2019/08/30 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما قصف كيان الاحتلال الاسرائيلي معسكرات الحشد الشعبي في العراق بطائرات الدرون، ضرب العالم الاخماس بالاسداس من هي الجهة الفاعلة ومن قام بهذا العدوا...

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