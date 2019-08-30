2019/08/30 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن موقع ايزيدي ان المنظمة الايزيدية للتوثيق وبالتعاون مع مديرية شرطة سنجار عثرت على مقبرة جماعية تعود للايزيديين وسط القضاء الواقع غرب محافظة نينوى شمال العراق.وذكر الموقع ” انه بتعاون وثيق بين مديرية شرطة سنجار والمنظمة الايزيدية للتوثيق، تم تشكيل فريق تقصي للمعلومات والافادات الواردة بوجود مقبرة جماعية جديدة مكتشفة بالقرب من مبنى مديرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مقبرة جماعية ايزيدية في سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مقبرة جماعية ايزيدية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).