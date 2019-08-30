مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

2019/08/30 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2900 موظف الذين تم توطين رواتبهم […]

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