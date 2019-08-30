2019/08/30 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القواتِ السورية تحرر بلدتي التمانعة وخوين شرقيّ خان شيخون وتطهرِ قرى الزرزور في ريف ادلب الجنوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/30 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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