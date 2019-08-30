فان دايك يتوج بلقب أفضل لاعب في أوروبا

2019/08/30 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فاز مدافع نادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، بلقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.وحصلت نجمة نادي ليون، لوسي برونز، على لقب أفضل لاعبة في أوروبا، متفوقة على زميلتيها في الفريق، آدا هيبرغ وأماندين هنري.ولم تتمكن لوسي برونز من حضور حفل توزيع الجوائز يوم

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