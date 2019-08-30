“بالفديو”.. طفلة مقعدة تعيش اسعد ايامها بسبب “قدم صناعية”

2019/08/30 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق غمرت الفرحة الطفلة السورية ماريا (٣ سنوات) لحصولها على قدم صناعية.وكانت قدم ماريا قد بترت بعد ان قتلت عائلتها بالكامل خلال الاحداث التي شهدتها سوريا.

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