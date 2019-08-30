من اجل 7 ملايين دينار.. مسلحون يسطون على منزل شمالي بغداد

2019/08/30 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مسلحين سطوا على منزل شمالي بغداد وسرقوا منه مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “مسلحين مجهولين سطوا، اليوم، على منزل في حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد”، مبينا ان “المسلحين سرقوا مبالغ مالية تقدر ب٧مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية”.واضاف ، أن […]

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