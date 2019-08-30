2019/08/30 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين بالعراق، الجمعة، عن إطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).