2019/08/30 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث نائب رئيس هيئة المواكب الحسينية في ذي قار حسين الصالحي عن المبادرة التي تفردت بها هيئة مواكب ذي قار وهي عبارة عن صناعة كرفانات خاصة بالاستفتاءات الشرعية والتي سيتم توزيعها على المواكب أثناء الزيارة الأربعينة.وقد أشرفت هيئة مواكب ذي قار على صناعة الكرفانات وتابعت كل مراحل العمل والاشراف المباشر على تنفيذها وتم اليوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة مواكب ذي قار تشرف على صناعة كرافانات خاصة بالاستفتاءات الشرعية النعيم نيوز.

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