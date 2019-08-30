باحثون يحددون المدينة الأكثر أمانا على الأرض

2019/08/30 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد باحثون في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، قائمة أكثر مدن العالم أمنا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءا من الكوارث المناخية وحتى الهجمات الإلكترونية.وحلت طوكيو في المركز الأول قبل سنغافورة التي حلت في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة […]

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